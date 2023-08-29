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Kremlin açıkladı: Putin, Prigojin'in cenaze törenine katılmayacak

Kremlin açıkladı: Putin, Prigojin'in cenaze törenine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 23 Ağustos’ta ölen Wagner’in kurucusu Evgeny Prigojin’in cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılmayacağını açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Peskov, geçtiğimiz çarşamba günü bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in önümüzdeki günlerde yapılması beklenen cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılmayacağını ifade etti.

Peskov, “Başkan’ın (Putin) katılması öngörülmüyor. Cenazeye ilişkin spesifik bir bilgimiz yok. Bu konudaki kararı yakınları ve arkadaşları veriyor " ifadelerini kullandı.

Prigojin'in cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilinmiyor.

Wagner’in 24 saat süren isyanı

Rusya'nın Ukrayna savaşında aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak 23 Haziran'da isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüşe geçmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunun ardından isyanı durdurmuştu.

Kremlin, 24 saat süren isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini açıklamıştı.

İsyanın üzerinden 2 ay geçerken, 23 Ağustos'ta Wagner lideri Prigojin’in de içinde olduğu bir uçağın Rusya’nın Tver bölgesinde düşmesi sonucu toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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