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Konya'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yapılan operasyonda tutuklandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yapılan operasyonda tutuklandı!

Konya Karatay'da polis ekiplerinin bir markete düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar eroin maddesi, metamfetamin maddesi, 26 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Market sahibi ve oğlu tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik ekipleri merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesinde gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Markette yapılan baskında bir miktar eroin maddesi, metamfetamin maddesi, 26 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Market sahibi A.K., oğlu M.A.K. ve arkadaşları Z.Ç., M.S. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Baskın yapılan evde çok sayıda uyuşturucu bulundu

Öte yandan, polis ekipleri tarafından merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. Eve yapılan baskında 8 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 16 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.A. K., Z.Ç. ve H.G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

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