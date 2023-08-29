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Fransa'nın Irak'ta operasyonda görevli 1 askeri hayatını kaybetti, 4 askeri yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'nın Irak'ta operasyonda görevli 1 askeri hayatını kaybetti, 4 askeri yaralandı

FRANSA'nın Irak'ta özel kuvvetler bünyesinde görevli 1 askerinin, operasyon sırasında hayatını kaybettiği 4 Fransız askerinin de yaralandığı bildirildi.

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 10 numaralı paraşütçü birliğine bağlı Fransız asker Nicolas Mazier'nin Iraklı bir askeri birliğe destek amacıyla katıldığı operasyonda vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, olaydan derin üzüntü duyduğu ve Mazier'nin ailesi ile yakınlarının yanı sıra silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ilettiği, Irak'ta görev yapan Fransız askerlerinin cesaretini takdir ettiği ve Fransa'nın Irak'la birlikte terörle mücadeledeki kararlılığını devam ettireceğini vurguladığına yer verildi.

Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da operasyonun, "terörist bir grubun Irak ordusuna başkent Bağdat'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki bölgede saldırı düzenlemesi üzerine gerçekleştiği" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada operasyonda 4 Fransız askerinin de yaralandığı, yaralı askerlerin ivedilikle Bağdat'taki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Son iki haftada 3 Fransız askeri Irak'ta hayatını kaybetmişti.

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