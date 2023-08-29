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Tekirdağ'da acı kaza! Araçta ölen şahısı gören sürücü gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da acı kaza! Araçta ölen şahısı gören sürücü gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ Ergene'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir hafif ticari araç tırın altına girdi. Meydana gelen kazada araçta sıkışan bir kişi hayatını kaybederken sürücü gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza, Edirne yolu üzeri Misinli Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Lüleburgaz Büyükkarıştıran istikametine seyreden Yusuf Emre Çakmak idaresindeki 34 CFS 738 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, orta refüje çarpıp sonra da aynı istikametteki kırmızı ışıkta yavaşlayan Sadık Elmacı idaresindeki tırın altına girdi.

Ağlayan sürücüyü itfaiye eri teselli etti

Hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan Ahmet Hamdi Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yusuf Emre Çakmak ise kazayı yaralı atlattı. Hayatını kaybeden Sağlam için gözyaşı döken sürücü Yusuf Emre'yi Çorlu itfaiye eri Reşat Bal teselli ederek ambulansa kadar eşlik etti.

Sağlam'ın cenazesi, jandarma ve savcının yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılarak Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Kaza nedeniyle Misinli sapağından Lüleburgaz istikametine trafik bir süre durduruldu.

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