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MSB duyurdu! Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı pilotların durumu nasıl?

MSB duyurdu! Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı pilotların durumu nasıl?

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'da askeri eğitim uçağının acil iniş yaptığını açıkladı. Askeri eğitim uçağı, Yalova'da acil iniş yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçağın son durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Uçakta iki pilotun bulunduğu ve iniş sonrasında Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Pilotların sağlık durumu iyi." denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır."

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