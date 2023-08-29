Toplu ulaşım kart dolum cihazından para toplayan 2 personele hırsızlık şoku

ANTALYA'da toplu taşıma biniş kartı dolum cihazında biriken paraları torbalarla toplayan Büyükşehir Belediye personelleri hırsızların kurbanı oldu. Personeller, torbaları koydukları aracın kapısını kilitlemeyi unutunca hırsızlar içinde 10 ila 30 bin TL arasında değişen torbalardan birini çalıp kaçtı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye personellerinden Serhat A. ve Kenan D, Antalya Kart Satış ve Dolum Cihazı’ndaki biriken paraları toplama görevine çıktı.

İçlerinde 10 bin ila 30 bin TL arasında değişen torbaları araca koyan personeller, bir cihazdan daha para toplamak için araçtan indi ve kapısını kilitlemeyi unuttu.

Bu sırada 2 kimliği belirsiz şüpheli aracın kapısını açıp torbalardan bir tanesini alıp kaçtı.

Durumu fark eden personeller şüphelilerin peşinden koşsa da yetişemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Torbalar ve araba üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, neye uğradığını şaşıran personelden de parmak izi aldı.