İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırladığı videoyu yayımladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırladığı videoyu paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 101 yıl önce, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da, Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdiğini anımsattı.

Anadolu'nun, bütün imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık olduğunu belirten Yerlikaya, "Esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi, Diyarbakır'dan Trabzon'a, Ardahan'dan Edirne'ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.