Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! 158 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 158 litre kaçak içki ele geçirildi.Abone ol
Şarköy Kızılcaterzi Mahallesinde ikamet eden C.A. isimli şahsın ikametinde kaçak alkollü içki üretimi yaptığının tespiti üzerine şahsın ikamet adresinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama neticesinde,128.75 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüpheli C.A. isimli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
Hayrabolu Lahana Mahallesi Mezarlık mevkiinde açık kasalı kamyonet durduruldu. Aracın kasasında 6 adet 5 litrelik su şişelerinde toplam 30 litre sahte rakı olduğu tespit edildi. Ele geçen malzemelere el konuldu. A.U isimli şüpheli ifadesine müteakip serbest bırakıldı.