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Sakarya'da feci kaza! Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da feci kaza! Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksi ve otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilde sürücü yaralandı.

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Gazipaşa Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sapanca yönüne giden İ.S. idaresindeki 54 T 0487 plakalı ticari taksiye ile aynı istikamete giden İ.H. (26) idaresindeki 81 ED 688 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerleri aşarak aydınlatma direğine çarparak durdu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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