İYİ Parti'den canlı yayını karıştıran Mansur Yavaş açıklaması! Kimse ne diyeceğini bilemedi

Yerel seçimlere 'ittifaksız girelim' çağrısı yapan İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Mansur Yavaş'la ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.

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Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı merak edilen İYİ Parti'de çok konuşulacak bir açıklama geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, "CHP, Ankara'da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna "Yavaş'ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim" yanıtını verdi.

TV100'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına telefonla bağlanan İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, yerel seçimle ilgili açıklamada bulundu.

"CHP, Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?"

Hacır'ın "Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara’da Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna Poyraz'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

"Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?"

Poyraz, "Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş’ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?" diye konuştu.