Resmi Gazete'de yayımlandı! Marmaray, Başkentray ve İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
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