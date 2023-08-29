Konya'da şiddetli deprem! Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat da sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

KONYA yeni güne şiddetli depremle uyandı. AFAD son dakika açıklamasında 4.8 büyüklüğündeki depremin merkezinin Kulu ilçesi olduğunu duyurdu... Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı.

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Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD son dakika açıklamasında, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07,58'de 13.57 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat...

Depremin Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'tan da hissedildiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya’nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Konya Valiliği'nden açıklama

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mansur Yavaş: Yıkım ihbarı gelmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin Ankara'dan da hissedildiğini belirterek, "Kulu’da meydana gelen, Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir" dedi.