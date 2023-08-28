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Berisha, Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girdi

Berisha, Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girdi

Bundesliga ekibi Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha, Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girdi. Dortmund, 25 yaşındaki golcü için kesenin ağzını açabilir.

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Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da kiralık geçiren Mergim Berisha, ortaya koyduğu etkili futbol ile Temmuz ayının başında Alman ekibine bonservisini aldırdı ve Fenerbahçe'den ayrıldı.

Alman basınında yer alan habere göre ise 25 yaşındaki futbolcuya Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.

Sky'da yer alan haberde, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Augsburg'un, bonservisini bu yaz Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında aldığı Berisha için beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi.

Berisha sıcak bakıyor

Berisha da kariyerinde bir sıçrama adımı olarak gördüğü Dortmund'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Geçen sezon Augsburg forması ile çıktığı 24 maçta 10 kez ağları havalandıran Alman golcü, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Fenerbahçe'ye 2021-22 sezonunda 5 milyon euro bonservis karşılığında RB Salzburg'dan büyük ümitlerle transfer olan Berisha, sarı-lacivertlilerde görev yaptığı 32 maçlık dönemde ise 8 gol 3 asist üretmişti.

Değeri 12 milyon euro olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Augsburg'un ligde oynadığı 2 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı ancak henüz skor üretemedi.

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