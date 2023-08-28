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Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na Atatürk eleştirisi

Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na Atatürk eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadığını söyleyen Uğur Dündar, "Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı!" diyerek tepki gösterdi.

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Muhalefette genel seçim yenilgisinin verdiği üzüntü ve sitem devam ederken, Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Atatürk üzerinden geldi.

"Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı!"

Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun 26 Ağustos'ta Büyük Taaruz ve Atatürk'ü anmadığından dem vurarak, sosyel medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı!

Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı!

Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!..

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