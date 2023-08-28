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Borsa İstanbul 8 bin puana ulaşarak rekor kırdı

Borsa İstanbul 8 bin puana ulaşarak rekor kırdı

Küresel piyasalardan pozitif ayrılan Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi 8 bin puanla psikolojik bir eşiği daha geçti.

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Borsa İstanbul da güne başlangıç, gün ortası ve gün sonu rekorları devam ediyor. Borsa İstanbul, 8.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son zamanlarda halka arzlarla borsaya yatırımcının ilgisi önemli ölçüde arttı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.008,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

Yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yaşandı

BIST 100 endeksindeki yükseliş ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 3,5'in üzerine çıktı.

8.008,78 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 7.940-7.945 bandında dengelendi.

Borsa İstanbul'da bir rekor daha kırıldı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyesinde

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyelerinde bulunuyor.

"Ekonomi yönetiminin attığı adımların olumlu etkisi"

Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade ediyor.

"Yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisi arttı"

Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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