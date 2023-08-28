Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 2024'te dezenflasyon hız kazanacak

Ziraat Bankası'nın ihracatçılara 1 milyar dolar kredi paketi açıklamasının ardından 11 bankanın da buna katılmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz” açıklaması geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz” açıklamasını yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ile 11 banka arasında vadesiz kredi protokolü imzalanması haberini alıntılayan Şimşek, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

- Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.

- 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek.