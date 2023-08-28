AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar! Meral Akşener'in çağrısına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Olağanüstü Kongre tarihinin toplantıda 7 Ekim olarak kararlaştırıldığını açıkladı. Alınan kararla ilgili konuşan Çelik "Demokrasimize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Büyük kongrelerimizi partimizin tarihi açısından özelliklere sahip olduğu kadar Türk demokrasisi açısından önemli kilometre taşları teşkil eder. 7 Ekim'de de güçlü değerlendirmeler yapılacak." dedi ardından şöyle devam etti:

Büyük kongre öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Birim başkanlarımız gerekli hazırlıklarını sundu. Önümüzdeki yerel seçimlere dönük değerlendirmelerimizi yaptık. En önemli konulardan biri yerel seçimler. demokrasi bayramıdır seçimler. Milletimizin huzuruna gidip yapılanları milletimize arz edeceğiz.

Yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanma talimatlarını vermişlerdir genel başkanımız. Milletimizin arzu ettiği yönetime kavuşamayan şehirlerimizin yeni dönemde güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için bunun güçlü şekilde hayata geçirilmesi için gerekli talimatları verdiler.

Teşkilatlarımız seçimlere güçlü şekilde hazırdır. Bütün bu süreci değerlendirirken geçtiğimiz seçimin tartışmaları bitmedi. Cumhur İttifakı seçimde çoğunluğu sağladı. Katılım oranı, şeffaflığı yüksek seçimi geride bıraktık.

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözler: Tehlikeli bir şey yapıyor

Seçim sonucunu bütün dünya ve Türkiye'deki herkes algılamışken seçim sonucunu algılamayan tek kişi sayın Kılıçdaroğlu'dur. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ağır bir yenilgi almıştır, 7'li masa kurmuş ve siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır.

Ortaklarının her birinin Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri vardır. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia etti. Genel başkan vekillerini bu partilere dağıtmıştır. Bundan sonra bir hesap vermesi, açıklama yapması gerekmiştir. Sürekli seçim meşrutiyetini gündeme getiriyor. CHP içinden de bir desteği yoktur.

Terör örgütleri kendisini desteklediğini açıklarken bunlara yönelik açıklama yapan dememize rağmen açıklama yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde kendisi adına yüksek baskılı stresi tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı.

CHP yönetimine neden gizli ortaklıklara girdiğine dair hesap vermesi gerekirken vermiyor. Niçin gizli taahhütlerde bulunması gerekirken bundan kaçınıyor. İttifak ortaklarına dürüst olmadığı ortaya çıkıyor. Siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, kendi partisine kayıplar yaşatmış, milletimize yalan söylemiş. Söyleyecek bir şeyi olmadığı için sürekli seçilmiş cumhurbaşkanının ve seçimlerin meşrutiyetini tartışmaya açmaya çalışıyor. Milletten özür dilemesi gereken birinin yalan siyasetinden başka bir şey değil.

Siyasi partilerin hayatını kaldırmış olan yaklaşımı bugün bir siyasi partinin genel başkanı olarak tekrarlaması vahimdir. Bu Yassıada zihniyetidir. Seçimi sabote ediyorlardı. Dünyanın önünde herkesin takdir ettiği, net seçim yapmışız. Cumhurbaşkanımız yeniden seçilmiş, Meclis'te çoğunluğu almış, saygı duyması gerekirken seçim sonuçlarına saldırmakta. Geçmişten gelen bu saldırıların Kılıçdaroğlu'nun dilinde hayat bulmasını milletimize havale ediyoruz. Kılıçdaroğlu siyasetin birisi olarak geçmişteki vesayetin taşıyıcısı olmaya aday olmuştur. Demokrasinin yanında net bir şekilde duracağız. Kimse seçim sonuçlarının meşrutiyetini tartışmaya açamaz. Devlet adamlığına yakışmaya yaklaşımla milletin iradesine saldırmakta. Her türlü saldırıya sığınarak direnmiştir bu millet.

Akşener'in ayrı ayrı seçime gidelim çağrısı

Sayın Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin altını çizmiştir. Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, seçimlerde ve onun dışındaki siyasi alanın yönetilmesinde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini, bunu bizim de son derece kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum.

Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği çelişki son derece önemlidir. Birkaç ay önce her biri Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alanlar ittifak kuranlar bugün tek başına hareket edeceğini söylüyor. Seçim döneminde verdiğiniz sözler hangi anlaşmalar üzerine verildi? Öz eleştiri yapmak yerine, millete hesap vermek yerine hepsi CHP seçmenine haksızlık yapılıyor.

CHP'li Mahir Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri

Özellikle seçimden sonra bu sözler adabsız ve ahlaksızdır. Topluma hesap vermeleri gereken bir tablo var. Kendi genel başkanları kendilerine ittifak ortaklarına yalan söylemiş. Tüm bu tabloyu değerlendirmeleri gerekirken bu hesaplaşmadan kaçmak için Sayın cumhurbaşkanımıza seçim sonuçlarına ve Cumhur İttifakı'na saldırmak gibi bir yola giriyorlar. Gereken cevabı veririz ama sağlıklı bir parti yönetimi olsa CHP'nin önce 'Bize yakışmaz' diyerek bir değerlendirme yapması gerekir. Bütün bu açıklamaları kendileri hesap vermemek için yapıyorlar.

Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir.

Deprem bölgesindeki çalışmalar ve orman yangınları

Deprem bölgesi her zaman gündemimizdi. Evler, okullar, su kaynakları hayatın yeniden normale dönmesi için her türlü konuyu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm bu süreçlerin detayların yakından takipçisidir. Her zaman gündemimizdesiniz. Her zaman yakından takip ederek yaraların sarılması için iradesini her zaman en yüksekte tutmaktadır.

Orman yangınları ile mücadelede bu yıl bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Yeşil vatanımızı korumak konusunda filomuzu giderek güçlendiriyoruz. Özellikle orman işçilerimize bu fedakar görevleri için sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz.

Kız çocuklarının eğitimindeki önem

Emime Hanım, kız çocuklarının okutulması için özel önem verdi. Bu ülkemizin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olarak görüldü. Çeşitli sebeplerle taşrada çocuklarını okula göndermeyenleri ikna için kapsamlı çalışmalar yapıldı. Siyasi serüvenimizin en önemli çalışmalardan biri kız çocuklarının eğitimine verdiği önemdir. Çok güçlü bir proje yürütülüyor eğitimi yarıda kalmış kız çocukları için. Saygıdeğer hanımefendiye projeyi himaye ettikleri için teşekkür ediyoruz.

Dünyadaki iklim krizi

BM Sekreterinin açıklaması oldu. Siyaset yapanların iki kere düşünmesi gereken açıklama oldu. Sıcaklık ve soğukluklar arasındaki farklar, buzulların çözülmesi dünyayı sorunlarla karşı karşıya getiriyor. İnsanlığın geleceği açısından yeni tehdit oluşturuyor. Bunlar hem insani hem de ülkeler açısından kaosların ortaya çıkmasına yol açıyor. Çevre konusunda sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın yeşil vatana verdiği önem devam ediyor. Bizim neler yapabileceğimiz konusunda, ülkemizi güçlü bir şekilde nasıl çıkarabileceğine yönelik yasal düzenlemeler olacak.