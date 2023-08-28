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Türk lirası için yeni dönem bugün resmen devreye girdi

Türk lirası için yeni dönem bugün resmen devreye girdi

Kur korumalı mevduatın TL mevduata dönüşümü için önceki hafta açıklanan uygulamalar bugün devreye girdi. Bu gelişme ile Türk Lirası mevduat faizi oranlarında da yükseliş bekleniyor.

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Merkez Bankası tarafından devreye alınan uygulamalarda hesaplama tarihi bugün başladı. Bankacılık sektörü alınan kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda.

Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımı ile karşı karşıya kalacak. Bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta hafif yükselmeye başlayan TL mevduat faizlerinde asıl hareketin bu hafta olmasını bekliyor.  
Yüzde 30’un üzerine gelen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 40 seviyelerine doğru yükselmesi öngörülüyor.

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