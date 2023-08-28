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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olsun anketi! ASAL Araştırma yaptı bakın kim çıktı?

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olsun anketi! ASAL Araştırma yaptı bakın kim çıktı?

MART 2024 yerel seçimleri yaklaşırken anket şirketleri de adaylar konusundaki anketlerini sıklaştırdı. ASAL Araştırma, "AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?" anketi yaptı. 30 ilçede 3 bin kişinin katıldığı ankette Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum ilk sırada çıkarken, Kurum'u Tevfik Göksu ve Fahrettin Koca takip etti.

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ASAL Araştırma Şirketi, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Siyasi Eğilim Araştırması'nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 19-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 3.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusu yöneltildi.

İlk sırada eski bakan Murat Kurum çıktı

Ankete katılanların yüzde 18.1'i bu soruya eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanıtını verdi. Bunu yüzde 10.2 ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu cevabını verenler takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtı ise yüzde 9.8 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 8.6'lık bir kesim ise bu soruya eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevabını verdi.

6 ilçe belediye başkanı da listede

AK Parti'nin İBB adayı olması muhtemel isimler arasında 6 ilçe belediye başkanı da var. Bu isimler; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de ankette İBB adayı olması muhtemel isimler arasında yer aldı.

İşte ankettin çıkan isimler

Murat Kurum: %18.1
Mehmet Tevfik Göksu: %10.2
Fahrettin Koca: %9.8
Süleyman Soylu: %8.6
Adil Karaismailoğlu :%7.0
Osman Nuri Kabaktepe: %4.5
Hilmi Türkmen: %3.6
Mehmet Ergün Turan: %2.8
Mustafa Varank: %2.7
Şadi Yazıcı: %2.4
Abdullah Özdemir: %1.8
Deniz Köken: %1.5
Bünyamin Demir: %1.2
Diğer:%6.5
Hiçbiri:%7.4
Fikrim yok/Cevap yok:%11.9

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