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Ürdün, Suriye'den gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

Ürdün, Suriye'den gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

Ürdün ordusu, Suriye'den geldiği belirlenen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

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Ürdün ordusunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Suriye'den Ürdün topraklarına geçmeye çalışan bir İHA'nın, sınır muhafız birlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından fark edildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın Ürdün topraklarında düşürüldüğü aktarılan açıklamada, bölgede yoğun arama ve incelemeler yapıldıktan sonra İHA'nın bulunarak yetkili makamlara teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın içeriğini ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ürdün ordusu 13 ve 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneyinden geldiği belirlenen biri uyuşturucu yüklü diğeri de patlayıcı madde yüklü iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.

Ürdün son yıllarda özellikle güvenlik durumlarının kötüleştiği Suriye ve Irak'tan, çeşitli araç ve yöntemlerle yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine tanık oluyor.

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