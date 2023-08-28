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"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filmi ormanda gösterilecek!

"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filmi ormanda gösterilecek!

"Yüzüklerin Efendisi"nin üçlemesinin ilk filmi "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği", özel gösterim ile ormanda açık hava sinemasında izleyiciyle buluşacak.

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YBY Woods tarafından 6 Eylül'de yapılacak gösterimde, başta Gandalf, Frodo, Samwise, Aragorn, Legolas, Arwen ve Gollum olmak üzere filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak.

Filmin hayranları, özel konseptle hazırlanmış etkinlikte pek çok aktiviteye katılabilecek.

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