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3. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 1 Eylül'de başlayacak

3. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 1 Eylül'de başlayacak

Oda müziğinin tanınan isimleri, "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali"nde sanatseverlerle buluşacak.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in genel sanat yönetmenliğini yaptığı etkinlik, 1-18 Eylül'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Müze Gazhane ve Metrohan'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığının desteklediği festivalde, Pavel Gililov, Gary Hoffman, Gregor Witt, Signum Saxophone Quartet ve Belcea Quartet ile birçok ünlü isim ve grup konser verecek.

Açılış konserinde dünya çapında büyük ilgi gören SIGNUM Saxophone Quartet, Türkiye'de ilk defa sahne alacak. Kapanış konserinde ise yaylı dörtlü Belcea Quartet müzikseverlerle bir araya gelecek.

Festivalde konserlerin yanı sıra ustalık okulları, söyleşiler ve özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.

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