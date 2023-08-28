BIST 7.931
DOLAR 26,55
EURO 28,72
ALTIN 1.635,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı!

Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı!

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Abone ol

Kentin Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu ve Kocaali'nin sahil kesimlerinde 3 gündür dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından alınan kararla 2 ilçede denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sıcak hava nedeniyle sahillere gelen vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
73 gündür kayıp Korhan Berzeg'ten hiç bir iz yada haber yok! Cinci Hoca'nın gösterdiği yerler de arandı
73 gündür kayıp Korhan Berzeg'ten hiç bir iz yada haber yok! Cinci Hoca'nın gösterdiği yerler de arandı
"Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi", finansmana erişimde ihracatçılara kolaylık sağlayacak!
"Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi", finansmana erişimde ihracatçılara kolaylık sağlayacak!
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı!
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı!
Galatasaray, Avrupa'da 308. randevuda!
Galatasaray, Avrupa'da 308. randevuda!
Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı!
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek
Irak ile Türkiye arasında Kalkınma Yolu Projesi anlaşmaları imzalanacak
Irak ile Türkiye arasında Kalkınma Yolu Projesi anlaşmaları imzalanacak
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Bakan Bayraktar duyurdu! Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yeni dönem başlıyor! İmzalar atıldı
Bakan Bayraktar duyurdu! Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yeni dönem başlıyor! İmzalar atıldı
Patates diyarı Bolu’da patates hasadı başladı
Patates diyarı Bolu’da patates hasadı başladı
Fiat Uno tutkunları Antalya Dokumapark’ta buluştu
Fiat Uno tutkunları Antalya Dokumapark’ta buluştu
Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan için tören düzenlendi
Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan için tören düzenlendi