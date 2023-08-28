Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan için tören düzenlendi

Dün hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü kurucularından 93 yaşındaki Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören düzenlendi.

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Trabzonspor Kulübü kurucu üyelerinden, eski asbaşkanı, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden olan Nizamettin Algan, bir süredir Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Algan için yapılan törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yöneticiler, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trabzonsporlu futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen, eşi Meliha Algan, yakınları ve Trabzonspor camiasından isimler katıldı.

Törende konuşan ve "Trabzonspor Kulübü'nün kuruluş yıllarında çok önemli görevler alan Nizamettin Amcamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diye sözlerine başlayan Bordo-Mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Moralimiz bozuk, tansiyonlu bir şekilde yanına ne zaman gitsek rahatlamış bir şekilde geri dönerdik. Olaylara çok farklı bir bakış açısı vardı. Bize her zaman yol gösterici olmuştur. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Tüm camianın başı sağ olsun" dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise "Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen benim ondan aldığım büyük dersler oldu. Trabzonspor’a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı Trabzonspor’a katkımız olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki ilerlemiş yaşına rağmen komisyonlara bu tüzüğü okur, bilgi verir ve hatalarımızı düzeltirdi. 'Camiaları yücelten başarısı kadar değerlerine saygıdır' derdi" diye konuştu.

Tören sonrası Nizamettin Algan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Trabzon'daki aile kabristanlığında toprağa verilecek.