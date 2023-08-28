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Ankara'daki narkotik operasyonlarında bir haftada 248 kişi yakalandı!

Ankara'daki narkotik operasyonlarında bir haftada 248 kişi yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 248 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21-27 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 248 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 40'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda 1 kilo 400 gram esrar, 748 gram bonzai, 415 gram metamfetamin, 279 gram eroin, 2 gram kokain, 2 gram skunk, 20 bin 431 uyuşturucu hap ile 5 hassas terazi ele geçirildi.

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