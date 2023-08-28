Usülsüz reçeteyle 5 milyon liralık vurgun! 3 kişi yakalandı

İSTANBUL'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, usulsüz reçete düzenleyerek 5 milyon liralık vurgun yapan 3 kişi yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve bir optikçinin eklentilerinde yasa dışı ilaçların başkaları adına reçete edilerek kamu zararına sebebiyet verildiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 25 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda başkaları adına reçeteli ve barkodları koparılmış halde olumsuz depolama koşullarında tutulan piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan 134 adet tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gram enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gram beyin, damar anevrizması ve yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar, “TCK-157” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.