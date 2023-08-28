Kuraklık ayçiçek yağı fiyatlarını da vurdu! Yeni zamlar yolda!

Trakya Bölgesi'nde ayçiçekte verimlilik uzun bir aradan sonra tekrar azaldı. Uzmanlar, verim kaybının yüzde 50’yi geçeceğini söylerken sulama yapılmayan arazilerde verimin yüzde 70 düştüğünü belirtiyor. Verim kaybı sebebiyle de ayçiçek yağının fiyatının kısa bir süre içerisinde yükselmesi bekleniyor.

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Ayçiçekte dönemsel olarak zaman zaman görülen verimsizlik yine baş gösterdi. Ayçiçeğin ana vatanı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki verim kaybının yüzde 50’yi aşacağı kaydedilirken, özellikle sulama yapılmayan arazilerde ise verim yüzde 70 düştü.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a açıklamalarda bulunan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, erken ekim yapılan yerlerde verimin geçen yıla yakın olduğuna dikkat çekti.

"Kış dönemi çok kurak geçti" diyen Arabacı, yağmurun yağmadığı yerlerde verim kaybının olacağını söyledi.

Arabacı, şöyle devam etti: "İlkbahar güzeldi ama kışın iyi yağış alsaydık çok daha iyi verim alırdık. Önemli olan taban suyunun iyi olması. Onun için de kar yağışı veya etkili kış yağışları gerekiyor. Geçen yılın altında bir verim ortalaması olur bölgemizde. Edirne merkezde erken ekim yapılan alanlarda genel ortalama önceki yıllara yakın. Bölgenin yüzde 50’si erken ekim yaptı. Geç ekim yapanlarda verim kaybı yaşanacak. Bir de yeni tohum çeşidini tercih eden üreticilerin daha çok kaybı yaşandığını duyuyoruz. Aynı firmanın başka tohumları da yaygın olarak bölgede ekiliyor. Herhalde yeni çeşitler bölgemize iyi adaptasyon sağlayamadı. Bunun nedeni olağanüstü kış kuraklığı da olabilir.”

“Bölge kışın hiç yağış almadı."

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz da şunları kaydetti: “Bölge kışın hiç yağış almadı. Bundan ayçiçeğinde yüzde 50 ile yüzde 70 arasında verim kaybımız var. Bölgede verim ortalaması dönüme 180 ile 250 kilo arasındaydı ama bu yıl 30 kilo ile 70 arasında. Bu tabloyla çiftçi seneye ayçiçek ekimi yapamaz. Çünkü, elimize geçecek para yok. Bu yılın mahsulü için ilaç, tohum gübre alındı ve elimizde para kalmadığı gibi borçlar da ödenmedi. Verimden dolayı hüsrana uğradık. Seneye tarlaları ekmeyiz. Devletimizden bölgemizin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Çünkü çiftimiz çok perişan ve mağdur durumda.”

Son yıllarda fiyatı en çok konuşulan ürünlerden biri de ayçiçek yağı oldu. Ocak 2019’da litresi 7.95 lira olan ayçiçek yağının Şubat 2021’de 13.75 lira-22.50 liraya çıkmasıyla tartışmalar başlarken, konunun uzmanları özellikle pandemi döneminde stok yapıldığından şüphelenmişti.

Şu an ayçiçek yağının litre fiyatı 43.75 liradan başlayıp markasına göre 53.90 liraya çıkıyor. Bir ayçiçek yağı markasının beş litrelik ürününün son üç aylık fiyatına bakıldığında haziran ayında 179.95 liraya satılan ürün temmuzda 184.95 lira, ağustos ayında ise 219.95 liradan satışa sunuldu.

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan ekim döneminden itibaren böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kalacaklarının belli olduğunu belirterek, “Buradaki en büyük sorunlardan biri de çiftçilerin büyük kısmının 145 kodlu ABD menşeili firmanın yeni tanıttığı tohumu ekmesi. Bu tohum kuraklığa uyum gösteremedi, iklim şartlarına uymadı” dedi.