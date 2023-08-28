BIST 7.923
DOLAR 26,56
EURO 28,73
ALTIN 1.634,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 111 bin 718 lira ceza kesildi!

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 111 bin 718 lira ceza kesildi!

İstanbul'da kent genelinde 67 noktada yapılan denetimde, 720 motosiklet ve 440 araç kontrol edildi.

Abone ol

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik dün kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi.

İlk olarak Eyüpsultan ve Ataşehir'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Denetlenen 2 işletme ve 27 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İkinci aşamada ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 503 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 2 bin 177 kişiden aranan 1 şüpheli ile 12 yoklama kaçağı yakalandı, 3 gram uyuşturucu madde ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Toplam 720 motosiklet ve 440 aracın kontrol edildiği uygulamada, 1 motosiklet ile 18 motosiklet ve araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 15 araçla ilgili işlem yapılırken 6 araç trafikten men edildi, sürücülere toplam 111 bin 718 lira ceza kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ön ödemeli sayaç tarımsal sulamada verimliliği artıracak!
Ön ödemeli sayaç tarımsal sulamada verimliliği artıracak!
Tacikistan’da şiddetli yağış: 13 kişi hayatını kaybetti!
Tacikistan’da şiddetli yağış: 13 kişi hayatını kaybetti!
Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!
Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!
Sıcak havada deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski var!
Sıcak havada deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski var!
ABD Başkanı Biden: Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok!
ABD Başkanı Biden: Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok!
Tatile çıktığı iddia edilmişti! Çanakkale belediye başkanı yangından günler sonra açıklama yaptı
Tatile çıktığı iddia edilmişti! Çanakkale belediye başkanı yangından günler sonra açıklama yaptı
Erzurum'da silahlı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı!
Erzurum'da silahlı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı!
Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü!
Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü!
Manisa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Gören şok oldu inceleme başlatıldı! Kocasu Deresi’nde korkutan balık ölümleri
Gören şok oldu inceleme başlatıldı! Kocasu Deresi’nde korkutan balık ölümleri
İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!
İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!
Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan rezil sözler! Okan Buruk'un oğluna hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayaklandı
Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan rezil sözler! Okan Buruk'un oğluna hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayaklandı