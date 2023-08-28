BIST 7.904
DOLAR 26,56
EURO 28,75
ALTIN 1.635,92
HABER /  DÜNYA

Tacikistan’da şiddetli yağış: 13 kişi hayatını kaybetti!

Tacikistan’da şiddetli yağış: 13 kişi hayatını kaybetti!

Tacikistan’da dün yaşanan şiddetli yağış sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, dün Vahdat kentinde ve Rudaki bölgesinde şiddetli yağışlar doğal afete neden oldu.

Şiddetli yağışlar sonucu Vahdat’ta 11 ve Rudaki bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Rahman’ın ülke başbakanına, Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesine ve diğer ilgili devlet kurumlarına afette hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımda bulunma, felaketin sonuçlarını bir an önce ortadan kaldırma talimatı verdiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!
Şam yönetimi: İsrail Halep'teki havalimanına hava saldırısı düzenledi!
Sıcak havada deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski var!
Sıcak havada deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski var!
ABD Başkanı Biden: Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok!
ABD Başkanı Biden: Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok!
Tatile çıktığı iddia edilmişti! Çanakkale belediye başkanı yangından günler sonra açıklama yaptı
Tatile çıktığı iddia edilmişti! Çanakkale belediye başkanı yangından günler sonra açıklama yaptı
Erzurum'da silahlı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı!
Erzurum'da silahlı satırlı kavgada 2 kişi yaralandı!
Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü!
Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü!
Manisa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Gören şok oldu inceleme başlatıldı! Kocasu Deresi’nde korkutan balık ölümleri
Gören şok oldu inceleme başlatıldı! Kocasu Deresi’nde korkutan balık ölümleri
İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!
İBB Genel Sekreteri'nden korkutan istanbul açıklaması: 200 bin yüksek riskli bina var!
Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan rezil sözler! Okan Buruk'un oğluna hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayaklandı
Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan rezil sözler! Okan Buruk'un oğluna hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayaklandı
Adana'da yaşlı çiftin tartışması korkunç bitti! Öldürdü, karakola gidip teslim oldu
Adana'da yaşlı çiftin tartışması korkunç bitti! Öldürdü, karakola gidip teslim oldu
Bursa'da esrarengiz ölüm! Genç kızın cesedi merdiven boşluğunda bulundu
Bursa'da esrarengiz ölüm! Genç kızın cesedi merdiven boşluğunda bulundu