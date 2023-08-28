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Bursa'da esrarengiz ölüm! Genç kızın cesedi merdiven boşluğunda bulundu

Bursa'da esrarengiz ölüm! Genç kızın cesedi merdiven boşluğunda bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi 7204. Sokak’ta bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olan bir site inşaatının merdiven boşluğunda, dün akşam saat 21.00’de bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Bursa’da atıl durumda bir inşaatın merdiven boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın cansız bedeni bulundu. Üstü inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan çocuğun bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis, olayın cinayet olduğunu düşünüyor.

Polis, üzeri inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan kişinin 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde İçlikan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphesi

Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince merdiven boşluğundan çıkartılan cansız beden, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olası şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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