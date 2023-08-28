Türkiye karşıtı ABD’li senatörün rezillikleri ortaya saçıldı! Bob Menendez hakkında “külçe altın” iddiası

TÜRKİYE karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve ABD'nin Ankara'ya F-16 satmasına karşı olduğunu dile getiren ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez hakkında skandal iddialar ortaya çıktı...

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ABD siyasetinde adından sıkça söz ettiren siyasetçilerin başında gelen senatör Bob Menendez hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı… ABD Kongresi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak görev üstlenen ve Yunan ve Ermeni lobisine yakınlığıyla tanınan Menendez’in ve eşi Nadine Arslanian’ın dahil olduğu usulsüzlükler ortaya çıktı. Gazete, Menendez’in eşinin geçen aylarda 400 bin dolar değerindeki külçe altınları sattığını yazdı.

2.5 ayda 5.8 kilo altın satmış

Senatörün yıllık gelirini açıkladığı belgelerde 56 yaşındaki Arslanian’ın 7 Nisan 2022 ve 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yaklaşık 5.8 kilogram ağırlığındaki saf altını sattığı görüldü.

Menendez’in kendisine bağış yapan Salomon Melgen’in kız arkadaşlarından Ukraynalı manken Svitlana Buchyk için vize çıkarmasına yardımcı olmuştu.

Evlenmeden önce 5 kuruşu yoktu

Menendez ile 2020’de evlenmeden önce resmi kayıtlara göre finansal olarak zorlandığını beyan eden Arslanian’ın bu dönüşüne dikkat çeken ABD medyası, çiftin FBI’ın soruşturması kapsamına alındığının da altını çizdi.

Çift evlenmeden önce malvarlıklarını beyan ederken, Arslanian’ın borç içinde olduğu belirtilirken, danışmanlık yapan kadının evinin kredilerini ödemekte bile zorlandığına dikkat çekildi.

Siyasi kıyak için rüşvet mi aldı?

Fakat çift evlendikten kısa bir süre sonra Menendez’in yüz binlerce dolar değerindeki altınları bozdurması soru işaretleri yarattı.

Menendez, Hindistan’daki ikonik yapı Tac Mahal’da evlilik teklifi etmişti.

Manhattan federal savcılığı senatör Menendez veya eşinin “siyasi kıyak geçilmesi” uğruna kayıtlara geçmemiş lüks hediyeler, otomobil ve Washington’da ev alıp almadığının incelendiğini de duyurdu.

69 yaşındaki Menendez, 2015 yılında kendisine bağış yapan Dr. Salomon Melgen ile de usulsüzlük yapmıştı. Menendez, Melgen’in Brezilya, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti’nden gelen kız arkadaşları için vize kolaylığı sağlamıştı.