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Ekrem İmamoğlu'nun ekibi, Meral Akşener'e cevap verdi: Siz ittifak yapmazsanız millet yapar

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Ateşten gömleği giymeye cesaret edemediler" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. İmamoğlu'nun yakın çevresi'nden Akşener'e cevap geldi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Afyonkarahisar konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Beledie Başkanı Mahsur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olmaya ikna edemediğini belirterek. “Erdoğan'ı yenme şansları vardı. Ama bu iki arkadaşa ateşten gömleği giydiremedim. Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilse” dedi. 

Bunlar öfkeyle söylenen sözler!

Akşener’in açıklamasını değerlendiren İmamoğlu’na yakın isimler ise sert sözlere “Siyaset maalesef artık böyle bir hal aldı. Bunlar öfkeyle söylenen sözler. İleride ne olacağını zaman gösterecektir” diyerek yanıt verdi.

Partiler yapmazsa millet yapar!

İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanmadaki kararlığının her zaman olduğunu söyleyen kaynaklar, “Partiler ‘İttifak yok’ dese bile millet ittifak yapar. İstanbul tarihinin en çok iş yapılan dönemlerinden birini yaşıyoruz. Vatandaş Ekrem Başkan’dan razı” ifadelerini kullandı.

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