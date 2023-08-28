BIST 7.717
DOLAR 26,42
EURO 28,63
ALTIN 1.632,80
HABER /  GÜNCEL

Melih Gökçek o görüntüleri paylaştı: Gel de gurur duyma!

Melih Gökçek o görüntüleri paylaştı: Gel de gurur duyma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz ay Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nden bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak "gel de gurur duyma" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Geçtiğimiz ay Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde, Endonezyalı komiser yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında Türkçe olarak selam vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Endonezyalı komiser yardımcısının selamını ve sonrasındaki görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşarak "gel de gurur duyma" notunu düştü.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal Meral Akşener'i topa tuttu: Yazıklar olsun!
Fatih Portakal Meral Akşener'i topa tuttu: Yazıklar olsun!
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na silahlı saldırı
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na silahlı saldırı
Ankara'da korkutan yangın! Zincir market kullanılamaz hale geldi
Ankara'da korkutan yangın! Zincir market kullanılamaz hale geldi
YKS ek tercih ne zaman yapılacak?
YKS ek tercih ne zaman yapılacak?
Yunanistan'da bot kazası! 1 Türk feci şekilde can verdi
Yunanistan'da bot kazası! 1 Türk feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi açıklandı! Yoğun gündem...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi açıklandı! Yoğun gündem...
Havada gerginlik! ABD sınıra yaklaştı, Rusya uzaklaştırdı
Havada gerginlik! ABD sınıra yaklaştı, Rusya uzaklaştırdı
Üvey çocuğunu öldüren anneye verilen ceza tartışma yarattı
Üvey çocuğunu öldüren anneye verilen ceza tartışma yarattı
İtalya'yı fareler bastı! 'Kentte Romalıdan çok fare var'
İtalya'yı fareler bastı! 'Kentte Romalıdan çok fare var'
Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yanıtı: Günü geldiğinde bakılır
Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yanıtı: Günü geldiğinde bakılır
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına bağış yağdı!
Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına bağış yağdı!