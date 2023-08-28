Melih Gökçek o görüntüleri paylaştı: Gel de gurur duyma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz ay Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nden bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak "gel de gurur duyma" ifadelerini kullandı.Abone ol
Geçtiğimiz ay Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde, Endonezyalı komiser yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında Türkçe olarak selam vermişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Endonezyalı komiser yardımcısının selamını ve sonrasındaki görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşarak "gel de gurur duyma" notunu düştü.
İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı:
GEL DE GURUR DUYMA👋 pic.twitter.com/r0WxnEIaju— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 27, 2023