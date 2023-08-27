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Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda mücadele eden Filenin Sultanları, ev sahibi ülke Belçika'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşılaştı.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan maçın ilk setini ay-yıldızlılar 25-22 ile aldı. İkinci sette rakibin bloklardaki etkinliğine çözüm bulmakta zorlanan Sultanlar, bu seti 25-16 kaybetti. Üçüncü sette kendisini bulan milliler, seti 25-15 önde tamamlayarak skoru 2-1’e getirdi. Nefes kesen dördüncü setten de 32-30 galip ayrılan takımımız maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları bu zaferle galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Daniele Santarelli'nin ekibi çeyrek finalde bugün TSİ 21.00'de başlayacak Almanya-Polonya maçının galibiyle karşılaşacak.

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