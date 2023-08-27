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Ağrı'da eve giren yılan panik yarattı! Olaya itfaiye ekipleri müdahale etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağrı'da eve giren yılan panik yarattı! Olaya itfaiye ekipleri müdahale etti

Ağrı'da evlerine yılan giren aile soluğu itfaiyede aldı. Büyük panik yaşayan ailenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

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Dün öğle saatlerinde Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde oturan bir vatandaşın evine giren yılan, evdeki eşyaların arasına saklandı. Yılanı fark eden aile, korku içinde evden çıktı.

Yılanın zehirli olup olmadığını bilmedikleri için çaresiz kalan aile, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda yılanı zarar vermeden yakaladı.

Ekipler, yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı. İtfaiye ekipleri, bu tür durumlarda vatandaşların paniğe kapılmadan kendilerini aramalarını istedi.

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