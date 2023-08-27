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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi yakalandı!

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi yakalandı!

ANTALYA'nın KUMLUCA ve KEMER ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Beldibi, Göynük, Olimpos, Çıralı ve Adrasan bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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