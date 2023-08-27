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Birleşmiş Milletler'den uluslararası topluma Gazze çağrısı!

Birleşmiş Milletler'den uluslararası topluma Gazze çağrısı!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hizmetlerin devam edebilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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UNRWA Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci gününde Gazze'de UNRWA'ya bağlı bir okulu ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 1,2 milyon Filistinli mülteciye gıda yardımı sağladıklarını belirten White, bu bağlamda Türkiye'nin UNRWA'ya ihtiyaç duyduğu unu sağlamadaki rolünü takdir etti.

"Gazze'de gıda güvensizliği sorunu var"

"Mültecilere yönelik hizmetlerimizi sürdürmeye, okul ve sağlık merkezleri açmaya devam etmek için uluslararası toplumun desteğine daha fazla ihtiyacımız var." diyen White, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de nüfusun yaklaşık dörtte üçü uluslararası yardıma muhtaç durumda ve biz onların günlük gıda ihtiyaçlarının ancak yüzde 50'sini karşılayabiliyoruz dolayısıyla artan bir gıda güvensizliği sorunu var."

UNRWA'nın yaşadığı bütçe açığı sorununun Gazze Şeridi'ndeki çalışmaları ciddi anlamda etkilediğine dikkati çeken White, 16 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası neticesinde Gazze'deki insani durumun giderek daha da kötüleştiğini ailelerin çocuklarına defter kitap almakta zorlandığını ifade etti.

White, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında okullardaki tüm öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtmak için çalıştıklarını dile getirdi.

İsrail'in 2006’dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.

Dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'de 16 yıl aşkın süredir devam eden abluka, buradaki Filistinlilerin hayatını doğrudan olumsuz etkiliyor.

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