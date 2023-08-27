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Düzce'de feci kaza! Otomobil ve ticari araç birbirine girdi: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düzce'de feci kaza! Otomobil ve ticari araç birbirine girdi: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

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B.S.Ç. idaresindeki 16 BB 295 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde B.T'nin kullandığı 81 ACY 086 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, N.T, ve bebek Z.N.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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