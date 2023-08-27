Motosikletine bindiği kişiyi madde etkisindeyken öldürdü! Öldürdüğünü hatırlayamadı

Şanlıurfa Birecik'te iş çıkışı durdurduğu motosiklet sürücüsünün arkasına binen katil zanlısı madde etkisindeyken motosiklet sürücüsünü öldürdü. Katil zanlısı, cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi.

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Önceki gün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde işlenen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Kırsal Diktepe Mahallesi yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda ölen İdris Kaya’nın cinayet zanlısı evine bırakmak için motosikletine bindirdiği Süleyman Ş. isimli şahıs çıktı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, cinayeti işlediğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken İdris Kaya’nın cesedi ise kırsal Çoğan Mahallesi'nde defnedildi.

Uyuşturucu içmiştim

Gece saatlerinde İdris Kaya ile karşılaştığını dile getiren Süleyman Ş., kendisini evine bırakmasını istediğini söyledi. Motosikletle ilerlerken kırsal Diktepe Mahallesi yakınlarında durduklarını söyleyen Süleyman Ş., İdris Kaya ile tartışmaya başladığını aktardı. İdris Kaya’yı silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Ş., uyuşturucu kullandığı için neden öldürdüğünü ise hatırlamadığını belirtti.

Geçen yıl evlendi

Geçen yıl evlenen İdris Kaya’nın ise Birecik’te iş bulamadığı için İstanbul’a taşındığı, orada da işleri düzgün gitmediği için Şanlıurfa’ya geri döndüğü öğrenildi. Birecik’teki bir tesiste çalışan Kaya’nın her gün gece saat 23.00 sıralarında işten çıkıp motosikletiyle kırsal Çoğan Mahallesi'ndeki evine gittiği belirtildi.

Olayın geçmişi

Olay, önceki gece saatlerinde Birecik ilçesi kırsal Diktepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bir tesiste çalışan İdris Kaya, kırsal Çoğan Mahallesi'ndeki evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı. Motosikletine binen Kaya, iddiaya göre yolda karşılaştığı arkadaşı Süleyman Ş.’yi de yanına alarak yoluna devam etti.

Seslerin geldiği yere giden vatandaşlar, yerde yatan kişiyi görünce özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği İdris Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şahsın öldürülmeden önce son olarak birlikte görüldüğü arkadaşı Süleyman Ş.’yi gözaltına aldı.