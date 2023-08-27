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Manisa'da kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu! 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu! 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa Turgutlu'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki araziye uçtu. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Berna E.'nin (31) kullandığı 35 ALB 119 plakalı otomobil, Selvilitepe Mahallesi Siteler yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 3 metre yükseklikten araziye düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan çocukları M.E.E. (4) ve A.B.E. (1) yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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