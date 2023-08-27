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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentindeki camiye yönelik saldırıyı kınadı. Çelik, "Gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz, gerekenin yapılmasını bekliyoruz" mesajını verdi.

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AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine yenisinin eklendiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanı Ömer Çelik, şu ifadeleri kaydetti: "Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı.

Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) ve Rum medyasında yer alan haberlerde, Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde bir kişinin molotofkokteyli attığı; caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğü kaydedildi.

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