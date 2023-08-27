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Adıyaman'da traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı!

Adıyaman Kahta'da kontrolden çıkan bir traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı.

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Kaza sabah saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Hasköy köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen H.Y. yönetimindeki traktör, sabah saatlerinde Hasköy Köyü Mezrası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yatıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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