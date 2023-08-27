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İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İzmir Çeşme'de kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

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Kaza, saat 01.20 sıralarında Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çiftlikköy istikametinden Çeşme yönüne seyir halinde olan Mustafa Yılmaz (26) idaresindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelmekte olan H.İ. (36) yönetimindeki 34 BJS 823 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulans ile kaldırıldığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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