BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya, dünyanın en büyük uçak gemisi ve personelini ağırladı!

Antalya, dünyanın en büyük uçak gemisi ve personelini ağırladı!

ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, QTerminals Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Abone ol

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, gemi ile görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu (Carrier Strike Group-CSG) personelini misafir ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 4 bin 500 askeri personelin, limanın modern rıhtım ve terminalini kullanarak güvenli bir şekilde şehre giriş yaptığını aktaran Sert, "QTerminals Antalya olarak yıllık 350 bin TEU konteyner, yıllık 5 milyon ton elleçleme ve askeri gemilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyete sahip liman olma özelliğimizle öne çıkıyoruz. Bu ziyaret ayrıca ülke ekonomisine sağlayacağı etki için de önem taşıyor." ifadesini kullandı.

QTerminals Antalya'nın Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olduğuna işaret eden Sert, İzmir, Mersin arasında yaklaşık 700 deniz mili kıyısı şeridinde yer alan en büyük organize liman olarak hizmet verdiklerini kaydetti.

Yılda yaklaşık 200 bin yolcuyu ağırladıklarını belirten Sert, QTerminals Antalya'nın, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetleri ile bagaj işlemleri ve tam terminal hizmetleri sunduğunu bildirdi. Sert, toplam 370 metre uzunluğunda, 2 kruvaziyer iskelesine sahip limanın, 1830 metrekare yolcu terminali ve bin metrekare bagaj alanı ile ziyaretçilerine hizmet verdiğini ifade etti.

Öte yandan QTerminals Antalya'nın terminalini kullanan USS Gerald R. Ford gemisi personeli, kenti gezdi ve alışveriş yaptı. Uçak gemisi tatilciler ve Antalyalılar tarafından ilgiyle takip edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!
Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!
Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü
Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü
Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi
Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi
Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!
Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!
CHP'den üniversitelilere barınma desteği! Tüm belediyelere talimat gitti
CHP'den üniversitelilere barınma desteği! Tüm belediyelere talimat gitti
Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Sivas'ta iki grubun kavgasında tüfekler ateşlendi! 3 kişi yaralandı
Sivas'ta iki grubun kavgasında tüfekler ateşlendi! 3 kişi yaralandı
Genç öğretmen lüks hamamda dehşeti yaşadı!
Genç öğretmen lüks hamamda dehşeti yaşadı!
Tartıştığı kadını aracıyla tel örgülerin arasına sıkıştırdı! Kadını çığlıkları kurtardı
Tartıştığı kadını aracıyla tel örgülerin arasına sıkıştırdı! Kadını çığlıkları kurtardı
Mersin'de uyuşturucu tacirleri jandarma ekiplerine yakalandı!
Mersin'de uyuşturucu tacirleri jandarma ekiplerine yakalandı!
Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz zannedip suratından vurdu!
Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz zannedip suratından vurdu!
Meral Akşener 57 kez 'Türk', 21 kez 'Allah' dedi! Kübra Par İYİ Parti'nin yeni rotasını açıkladı
Meral Akşener 57 kez 'Türk', 21 kez 'Allah' dedi! Kübra Par İYİ Parti'nin yeni rotasını açıkladı