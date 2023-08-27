BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  SPOR

Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sınırlı alan oyun ile sürdü. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Ligde dün oynanan Bitexen Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarını izinli geçirdikten sonra salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü
Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü
Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi
Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi
Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!
Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!
CHP'den üniversitelilere barınma desteği! Tüm belediyelere talimat gitti
CHP'den üniversitelilere barınma desteği! Tüm belediyelere talimat gitti
Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Sivas'ta iki grubun kavgasında tüfekler ateşlendi! 3 kişi yaralandı
Sivas'ta iki grubun kavgasında tüfekler ateşlendi! 3 kişi yaralandı
Genç öğretmen lüks hamamda dehşeti yaşadı!
Genç öğretmen lüks hamamda dehşeti yaşadı!
Tartıştığı kadını aracıyla tel örgülerin arasına sıkıştırdı! Kadını çığlıkları kurtardı
Tartıştığı kadını aracıyla tel örgülerin arasına sıkıştırdı! Kadını çığlıkları kurtardı
Mersin'de uyuşturucu tacirleri jandarma ekiplerine yakalandı!
Mersin'de uyuşturucu tacirleri jandarma ekiplerine yakalandı!
Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz zannedip suratından vurdu!
Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz zannedip suratından vurdu!
Meral Akşener 57 kez 'Türk', 21 kez 'Allah' dedi! Kübra Par İYİ Parti'nin yeni rotasını açıkladı
Meral Akşener 57 kez 'Türk', 21 kez 'Allah' dedi! Kübra Par İYİ Parti'nin yeni rotasını açıkladı
Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor!
Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor!