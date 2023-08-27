Genç öğretmen lüks hamamda dehşeti yaşadı!

İstanbul Beyoğlu'ndaki lüks bir otelin spa bölümüne giden öğretmen Sema T., kabusu yaşadı. Hamamın kırık giderine düşen öğretmenin üç parmağında kırık oluştu. İlk belirlemelere göre genç öğretmenin, parmaklarındaki tendonların koptuğu, kıkırdaklarının ise parçalandığı öğrenildi. Genç öğretmen lüks otel hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Beyoğlu'nda lüks bir otelde hamamın kırık giderine düşen öğretmen Sema T., ayak parmaklarındaki tendonların koptuğunu, kıkırdaklarının ise parçalandığını öğrendi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'daki bir devlet okulunda öğretmen olarak görev yapan Sema T. isimli genç öğretmen, arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek ve eğlenmek için bir otelin spa bölümüne gitmeye karar verdi.

Özel bir siteden rezervasyon yapan iki arkadaş, 31 Ocak günü Beyoğlu'ndaki 4 yıldızlı bir otele gitti. İki arkadaş hamam keyfi yapmak için otelin hamamına girerken, iddiaya göre Sema T., hamam taşlarının gider kısmındaki kırık kısma düştü.

Sağ ayağı kırık kısma tamamen giren kadının, bacağında kesikler oluştu. Görevlilerin müdahale etmeye çalıştığı kadın, taşın kırık yerinden uzun bir süre sonra çıkartılabildi.

Sadece pamuk ve kağıt havlu getirdiler

Yine iddiaya göre kadına ilk yardım olarak sadece pamuk ve kağıt havlu getiren görevliler, sağlık hizmetlerine haber vermekte de geç kaldı. Sema'nın ısrarlarıyla görevliler, 112 acil yardım hattını aradı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki ilk müdahalede parmaklarına 13 dikiş atılan kadının, tendonları kopmuş ve kıkırdakları parçalanmıştı. Ameliyat olması gerektiği söylenen genç öğretmen, spa yetkilileriyle iletişime geçerek çalışamayacağını ve olayda kusurları olduğunu söyledi.

Otel yetkilileri ise genç kadına spa ücretini iade ederek, sorumluluğu kabul etmedi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Sema T., ayağının kırılması nedeniyle mesleğini yapamayacağını bu nedenle maddi zarara uğradığını belirtti.

Böylesine lüks bir oteldeki kusur nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldığını, manevi olarak sıkıntılar yaşadığını ileri süren genç kadın, otel yetkililerinin cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.