2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak!

İtalya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve İsrail'in ev sahipliğindeki 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da mücadele edeceği turnuvanın açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden İtalya ile Belçika arasında TSİ 22.00'de oynanacak.

İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında 30 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Fransa ile karşılaşacak.

4 grupta 24 takım mücadele edecek

Turnuvada 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, son 16 turuna yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı son 16 turunda rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda son 16 turu ile çeyrek final maçları, İtalya ve Bulgaristan'da oynanacak. Yarı final ve final mücadelelerine ise İtalya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 28 Ağustos-6 Eylül, son 16 turu karşılaşmaları 8-10 Eylül, çeyrek finaller 11-12 Eylül, yarı finaller ise 14 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 16 Eylül'de oynanacak.

Gruplar

Turnuvada gruplar şu şekilde:

A Grubu: Belçika, Estonya, Almanya, İtalya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Çekya, Danimarka, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya

D Grubu: Fransa, Yunanistan, İsrail, Portekiz, Romanya, Türkiye