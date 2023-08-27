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Uyuşturucu otobüs yolculuğunda yakayı ele verdiler!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu otobüs yolculuğunda yakayı ele verdiler!

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol emniyet ve kontrolü faaliyeti sırasında yolcu otobüsünde 6 şüpheli şahısa yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde farklı tarihlerde uyuşturucu madde köpekleri eşliğinde yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri seyahat firmalarının otobüslerinde aramalar gerçekleştirdi.

Aramalarda otobüslerde yolculuk eden 6 şüpheli şahsın üzerinden 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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