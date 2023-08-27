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103 bin lira yetim aylığı borcu silindi

103 bin lira yetim aylığı borcu silindi

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), "dostane çözüm yolu" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle bir kişiye çıkarılan 103 bin lira yetim aylığı borcunun silinmesi sağlandı.

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Lisansüstü öğrenim gören bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurarak, babasının vefatı nedeniyle 2014'ten 2022'ye kadar yetim aylığı aldığını, mavi kartlı olmasına rağmen aylığının 2022'de Türk vatandaşlığından çıkması gerekçe gösterilerek kesildiğini belirtti.

Başvurucu, Şubat 2018'den Haziran 2022'ye kadar tarafına fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 103 bin liralık borç çıkarıldığını, borca itiraz ettiğini ancak cevap alamadığını savundu.

İçişleri Bakanlığının kararı ile Türk vatandaşlığından çıkma izni aldığını ve mavi kart sahibi olduğunu ifade eden başvurucu, tarafına çıkarılan borcun iptal edilmesini, yetim aylığının tekrar bağlanmasını ve ödenmemiş yetim aylıklarının ödenmesini talep etti.

Başvuruyu değerlendiren KDK, sorununun çözüme kavuşturulması için "dostane çözüm yolu" kapsamında SGK ile görüşmeler yaptı.

KDK'nin görüşmeleri sonucunda 103 bin liralık borç iptal edildi, yetim aylığının tekrar bağlanması ve ödenmemiş yetim aylıklarının başvurucu

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