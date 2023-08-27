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Bağcılar'da bir grup genç oynadıkları arsada dehşeti yaşadı! Kuyuda çürümüş ceset buldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bağcılar'da bir grup genç oynadıkları arsada dehşeti yaşadı! Kuyuda çürümüş ceset buldular

İstanbul Bağcılar'da boş bir arazinin içerisindeki kuyuda bir grup genç tarafından çürümüş erkek cesedi bulundu.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1745 Sokak üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arsada oyun oynayan gençler, su kuyusunun içinde bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde bir erkek cesede olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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